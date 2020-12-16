«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Баварией»

В Санкт-Петербурге завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал мюнхенскую «Баварию».

Немецкий клуб оставил за собой первую четверть за явным преимуществом — 20:14. К большому перерыву «Бавария» ушла в отрыв на восемь очков — 43:35. В третьей десятиминутке хозяева сократили отставание — 56:60. В заключительном игровом отрезке «Зенит» перехватил инициативу и довёл встречу до победы — 79:75.

Одним из главных героев встречи стал атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 20 очков. Уильям Томас набрал 13 очков, у Артураса Гудайтиса — 12. Самым результативными игроком в составе мюнхенского клуба стал набравший 13 очков центровой Джален Рейнольдс.