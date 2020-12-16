«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Баварией»
В Санкт-Петербурге завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал мюнхенскую «Баварию».
Немецкий клуб оставил за собой первую четверть за явным преимуществом — 20:14. К большому перерыву «Бавария» ушла в отрыв на восемь очков — 43:35. В третьей десятиминутке хозяева сократили отставание — 56:60. В заключительном игровом отрезке «Зенит» перехватил инициативу и довёл встречу до победы — 79:75.
Одним из главных героев встречи стал атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон, в активе которого 20 очков. Уильям Томас набрал 13 очков, у Артураса Гудайтиса — 12. Самым результативными игроком в составе мюнхенского клуба стал набравший 13 очков центровой Джален Рейнольдс.
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
79 : 75
Бавария
Мюнхен, Германия
Зенит: Бэрон - 20, Томас - 13, Гудайтис - 12, Холлинс - 9, Пангос - 7, Пойтресс - 7, Понитка - 6, Риверс - 3, Зубков - 2, Захаров, Трушкин, Фридзон
Бавария: Рейнольдс - 13, Болдуин - 12, Сили - 12, Ципсер - 10, Джедович - 8, Шишко - 7, Джонсон - 6, Радошевич - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Амайце, Грант, Флаккадори
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