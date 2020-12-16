Невероятное попадание Холлинза со своей половины в матче «Зенит» — «Бавария». Видео

Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинс забил невероятный баззер со своей половины площадки в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (79:75).
Посмотреть видео можно в «твиттере» EUROLEAGUE BASKETBALL. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон отметил важность попадания Холлинса.
«У нас был тяжелый отрезок в третьей четверти, но мы восстановились и показали характер. Нам есть куда расти, и мы показали этот рост уже в сегодняшнем матче. Пока идёт только декабрь, но для нас эта победа невероятно важна. «Бавария» — очень хорошая команда, с отличным тренером, поэтому нам важно было добыть сегодня победу, особенно дома. Я думаю, что попадание Остина Холлинса со своей половины изменило игру», — рассказал Бэрон в комментарии официальному сайту «Зенита».
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