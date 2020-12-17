Гордон Хэйворд получил перелом пальца

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд получил перелом мизинца на правой руке в предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.



В клубе убеждены, что Хэйворду не потребуется операция. Форвард точно пропустит предсезонный матч с «Орландо Мэджик» 17 декабря, после чего его возвращение в строй ожидается «со дня на день».

Гордон Хэйворд договорился с «Шарлотт Хорнетс» о четырёхлетнем контракте на $ 120 млн. Ранее он воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.