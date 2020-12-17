Шакил О'Нил: Энтони Дэвис не является бигменом. Точка

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил заявил, что нельзя причислять форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса к бигменам.
«Ненавижу, когда вы относите тяжёлых форвардов и бигменов к одной категории. Вам следует поговорить с Тимом Данканом. Потому что тяжёлый форварды и бигмены — это две разные категории. Точка», — приводит слова О'Нила NBA Central в «Твиттере».
Напомним, Дэвис в межсезонье заключил максимальный пятилетний контракт с «Лейкерс» на $ 190 млн. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
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