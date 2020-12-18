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НБА начала расследование по переходу Кавая Леонарда в «Клипперс»

НБА начала расследование по переходу Кавая Леонарда в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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НБА инициировала расследование по факту поданного к «Лос-Анджелес Клипперс» и управленцу Джерри Уэсту иска относительно перехода в клуб форварда Кавая Ленарда в 2019 году. Об этом сообщает ESPN.

Ранее некий Джонни Уилкс, входящий в окружение Кавая, заявил, что был консультантом в переговорах. По его словам, Уэст обещал ему $ 2,5 млн за то, что он поможет клубу в подписании контракта с баскетболистом. Уилкс утверждает, что предоставил «Клипперс» информацию, необходимую для того, чтобы они смогли подстроиться под желания Леонарда. В итоге клуб подписал Кавая, но обещанных денег посредник так и не получил.

«Иск, поданный Уилксом, изобилует неточностями, а обвинения безосновательны. «Клипперс» активно сотрудничают с НБА в расследовании, которое является стандартным для таких утверждений. Клуб предоставляет лиге доказательства того, что обвинения ложны», – говорится в заявлении «Клипперс».

Уэст отрицает причастность к «ненадлежащим действиям» при заключении сделки по Леонарду.

Правила лиги запрещают косвенные связи в сделках с игроками, в том числе, через посредников. «Клипперс» могут быть оштрафованы на $ 10 млн и лишены возможности выбора на драфте, если вину клуба докажут.

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