Кендрик Перкинс: Джеймс Харден — современный Деннис Родман

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал Джеймса Хардена за непрофессионализм и ту форму, в которой он появился в тренировочном лагере «Хьюстон Рокетс».



«Что бы ни происходило, вы всё равно должны иметь уровень профессионализма и появляться на работе. И если ты приезжаешь в тренировочный лагерь, то не можешь выглядеть как я сейчас! Джеймс сам заставляет «Рокетс» обменять его. Простой факт заключается в том, что у них больше нет рычагов давления.

Пакеты, от которых команда отказалась бы три недели или месяц назад, их уже не предлагают сегодня… Мир вокруг, фронт-офисы, генеральные менеджеры, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы в Джеймсе, их мнение заключается в том, что Харден, по сути, является современным Деннисом Родманом», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.