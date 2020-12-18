Келли Убре: Стив Керр научился треш-току у Майкла Джордана, крупнейшего трепла в истории

Форвард Келли Убре, недавно перешедший в состав «Голден Стэйт Уорриорз», пошутил о подходе главного тренера Стива Керра к команде и сравнил его с тем, что в своё время делал для мотивации партнёров легенда НБА Майкл Джордан.



«Вероятно, он нахватался этого от Майкла Джордана, потому что Эм Джей — самое большое трепло на свете… Керр позаимствовал его манеру треш-тока. Я не думаю, что он много болтал в те дни, когда сам играл», — приводит слова Убре Essentially Sports.



В ноябре Убре перешёл в «Голден Стэйт» из «Оклахома-Сити Тандер» в обмен на пик 1-го и 2-го раундов драфта-2021.



В сезоне-2019/2020 Келли набирал рекордные в карьере 18,7 очка в составе «Финикс Санз». Убре оказался в «Тандер» после обмена из «Финикса» с участием Криса Пола.