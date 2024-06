Реджи Миллер выбрал между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер ответил на вопрос о том, кто является величайшим игроком в истории: легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан или форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«По моему мнению, Майкл Джордан — величайший в истории. Я останусь при этом мнении до конца моей жизни. Понимаю, почему некоторые молодые ребята считают по-другому. Они не знают Майкла, как я его знал, они знают Леброна, это их эра.

Я играл против Леброна, когда он был новичком в НБА. Он развился в шикарного игрока, но я лично не наблюдал этот процесс. Несмотря на то что Майкл старше меня, мы часто с ним сталкивались лбами во время того, когда мы играли», — заявил Миллер на подкасте Come And Talk 2 Me.

