Защитник «Зенита» перенёс операцию и пропустит как минимум месяц

Защитник «Зенита» Дмитрий Хвостов перенёс операцию и пропустит месяц-полтора, сообщает «Р-Спорт».

«Хвостов перенёс операцию, по меньшей мере месяц-полтора его придтся подождать. Надеюсь, после этого срока он сможет помочь команде», — сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль

«Зенит» в пятницу в гостях проиграл московскому ЦСКА со счетом 65:83 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хвостов не играет с 20 ноября. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой команды из столицы Никола Милутинов (13 очков и 13 подборов). У «Зенита» лучшим стал Кевин Пангос, записавший в свой актив 14 очков.