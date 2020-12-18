Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал крупное поражение своей команды в Евролиге в матче с ЦСКА (65:83), назвав причины, по которым его подопечным не удалось навязать «армейцам» борьбу.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня они были лучше нас. Более-менее мы боролись первые 17 минут. Последние 3 минуты второй четверти мы убили сами себя, сделали много ошибок в защите и нападении. За 2 минуты 50 секунд до конца первой половины матча у нас был тайм-аут и мы говорили, что эти 2 минуты будут решающими. Мы провели плохо этот отрезок времени и ушли на перерыв с отставанием «–14». Когда ты играешь против ЦСКА, тяжело уходить на перерыв с «–14» и менять игру.

Во второй половине матча мы старались, сражались. Когда ты играешь против ЦСКА, «Реала», «Барселоны», ты должен быть в игре на протяжении 40 минут. Одной из главных задач на сегодня был контроль подборов. Это не получилось, так как ЦСКА закончил матч с 10 подборами в нападении — это очень много. Нам, можно сказать, удалось разрушить созидание, у них всего 12 результативных передач, у нас — 14. Однако по сочетанию других компонентов ЦСКА был лучше. В третьей четверти у них было 55% точности трёхочковых — это тоже один из ключевых моментов в игре. Мы делали ненужные ошибки: промазали много открытых бросков, бросков из-под кольца. Это баскетбол, ты должен набирать очки. Мы сегодня этого не сделали», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».