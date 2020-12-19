Андрей Ватутин: ЦСКА вышел на близкую к оптимальной форму раньше обычного

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением после победы регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (83:65). «Армейцы» добыли 10-ю подряд победу в Евролиге.

«Думаю, что о лёгкости побед в Евролиге говорить не приходится, ведь здесь каждая команда может выиграть или хотя бы оказать серьёзное сопротивление. Но сегодня команда победила уверенно и заслуженно. Возможно, в этом сезоне мы вышли на близкую к оптимальной форму раньше, чем в предыдущих сезонах. Будем надеяться, что мы её не растеряем, а продолжим работать, делать те маленькие вещи, которые дают такую замечательную картину. Очень важно не получать травм и не болеть [коронавирусной инфекцией]. ЦСКА обычно набирал форму после Нового года, после чего в январе-феврале был провал, но этот сезон не похож на все. Мы сами для себя понимаем, как можем играть, что в этой части сезона это важно», — приводит слова Ватутина ТАСС.