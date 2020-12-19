Лидер «Реала» выбыл из строя из-за серьёзной травмы

Один из лидеров мадридского «Реала» Энтони Рэндольф выбыл из строя из-за серьёзной травмы, сообщает Eurohoops. Американец со словенским паспортом не сумел сыграть очередной матч регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» из-за повреждения ноги. Команда из столицы Испании выиграла в овертайме со счётом (86:82).

После матча главный тренер мадридцев Пабло Ласо отметил, что «всё выглядит не очень хорошо». Ожидается, что сегодня, 19 декабря, Рэндольф пройдёт МРТ-обследование.

Рэндольф в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги принял участие в 13 встречах (11 — в старте), набирая 9,3 очка, собирая 3,6 подбора, совершая 0,8 передачи и 0,6 перехвата.

«Реал» после 15 матчей в Евролиге занимает четвёртое место в турнирной таблице.