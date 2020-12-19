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Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг сильно выступили во втором матче за «Бруклин»

«Бруклин Нетс» разгромил «Бостон Селтикс» (113:89) в предсезонном матче НБА.



В составе победителей 25 очков набрал Кевин Дюрант, 17 баллов в активе Кайри Ирвинга. Звезды «Нетс» провели вторую совместную игру. Дюрант полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы ахилла, Ирвинг не играл значительную часть времени из-за проблем с коленом.

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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован с 5 по 10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая завершается регулярный сезон. С 17 по 21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. С 8 по 22 июля — финал НБА.