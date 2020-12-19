Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дэмьен Лиллард назвал заклятого врага среди звёзд НБА

Дэмьен Лиллард назвал заклятого врага среди звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, кого мог бы считать заклятым врагом, если бы пришлось выбирать из звёзд НБА.

«Если бы пришлось назвать заклятого врага, вероятно, выбрал бы Расселла Уэстбрука. Когда мы соперничаем, просто идём друг за другом. Так было всегда с тех самых пор, как я играю в НБА. Восемь лет кряду мы с ним идём друг за другом», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

Напомним, Дэмьен Лиллард на протяжении всей карьеры в НБА защищает цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», Уэстбрук соперничал с Дэмьеном в майках «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». В нынешнее межсезонье Расселл покинул «Рокетс» и перешёл в «Вашингтон Уизардс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020