Дэмьен Лиллард назвал заклятого врага среди звёзд НБА

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, кого мог бы считать заклятым врагом, если бы пришлось выбирать из звёзд НБА.

«Если бы пришлось назвать заклятого врага, вероятно, выбрал бы Расселла Уэстбрука. Когда мы соперничаем, просто идём друг за другом. Так было всегда с тех самых пор, как я играю в НБА. Восемь лет кряду мы с ним идём друг за другом», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

Напомним, Дэмьен Лиллард на протяжении всей карьеры в НБА защищает цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», Уэстбрук соперничал с Дэмьеном в майках «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». В нынешнее межсезонье Расселл покинул «Рокетс» и перешёл в «Вашингтон Уизардс».