«Вашингтон» пополнился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт»

«Вашингтон Уизардс» пополнился мощным форвардом Джорданом Беллом, являющимся чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает Pickandroll. Белл подписал контракт на участие в тренировочном лагере и, вероятно, останется в команде и будет выступать в G-лиге.



25-летний Джордан Белл провёл в НБА 154 матча. Он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Мемфис Гриззлиз», набирая в среднем 3,8 очка, собирая 3,1 подбора и выполняя 1,3 передачи.



В ноябре «Лос-Анджелес Лейкерс» официально отчислил Белла, которого они забрали в результате обмена Джавейла Макги в «Кливленд Кавальерс».



Белл после ухода из «Мемфиса» планировал выступать в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса не сыграл там ни одного матча.