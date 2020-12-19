Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» пополнился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт»

«Вашингтон» пополнился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

«Вашингтон Уизардс» пополнился мощным форвардом Джорданом Беллом, являющимся чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает Pickandroll. Белл подписал контракт на участие в тренировочном лагере и, вероятно, останется в команде и будет выступать в G-лиге.

25-летний Джордан Белл провёл в НБА 154 матча. Он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Мемфис Гриззлиз», набирая в среднем 3,8 очка, собирая 3,1 подбора и выполняя 1,3 передачи.

В ноябре «Лос-Анджелес Лейкерс» официально отчислил Белла, которого они забрали в результате обмена Джавейла Макги в «Кливленд Кавальерс».

Белл после ухода из «Мемфиса» планировал выступать в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса не сыграл там ни одного матча.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020