Состав «Автодора» усилил 224-сантиметровый игрок

Саратовский «Автодор» объявил о подписании контракта с 24-летним чадским центровым Кристом Кумадже, его рост составляет 224 см.



В 2019 году выпускник университета штата Флорида начал профессиональную карьеру в G-лиге НБА в составе «Дэлавер Блю Коутс» (фарм-команда «Филадельфии Сиксерс»), где провел 33 матча, в среднем оформляя по «дабл-даблу» в матче (11,3 очка, 11,0 подбора, 4,2 блок-шота, 0,8 передачи и 0,6 перехвата за 26,4 минуты). 4 января 2020 года в матче с «Лонг-Айлэнд Нетс» Кумадже записал на свой счет «трипл-дабл» из 12 очков, 16 подборов и рекордных в истории франшизы 12 блок-шотов. По итогам сезона новичок «Автодора» был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги НБА.



«Очень рад предоставленной мне возможности попробовать силы в «Автодоре» – отличной команде, выступающей в одном из лучших европейских чемпионатов. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и тренерами», — подчеркнул Кумадже.