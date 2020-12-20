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Состав «Автодора» усилил 224-сантиметровый игрок

Состав «Автодора» усилил 224-сантиметровый игрок
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Саратовский «Автодор» объявил о подписании контракта с 24-летним чадским центровым Кристом Кумадже, его рост составляет 224 см.

В 2019 году выпускник университета штата Флорида начал профессиональную карьеру в G-лиге НБА в составе «Дэлавер Блю Коутс» (фарм-команда «Филадельфии Сиксерс»), где провел 33 матча, в среднем оформляя по «дабл-даблу» в матче (11,3 очка, 11,0 подбора, 4,2 блок-шота, 0,8 передачи и 0,6 перехвата за 26,4 минуты). 4 января 2020 года в матче с «Лонг-Айлэнд Нетс» Кумадже записал на свой счет «трипл-дабл» из 12 очков, 16 подборов и рекордных в истории франшизы 12 блок-шотов. По итогам сезона новичок «Автодора» был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги НБА.

«Очень рад предоставленной мне возможности попробовать силы в «Автодоре» – отличной команде, выступающей в одном из лучших европейских чемпионатов. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и тренерами», — подчеркнул Кумадже.

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