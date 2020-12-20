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33 очка Канаана помогли УНИКСу победить «Цмоки-Минску»

33 очка Канаана помогли УНИКСу победить «Цмоки-Минску»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Цмоки-Минск». Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 14 очков — 13:27. Однако уже во второй десятиминутке казанцы отыграли почти всё отставание — 41:45.

В третьей четверти подопечные Прифтиса уже перехватили лидерство — 66:62. А в заключительном игровом отрезке сумели довести матч до победы — 83:77.

Лучшим в составе победителей стал американец Айзея Канаан, записавший в актив 33 очка, ещё 15 баллов на счету Джордана Теодора. У минчан отличились Крис Клайберн и Андрей Рогозенко, набравшие 19 и 16 очков соответственно.

Команда из Беларуси потерпела седьмое поражение кряду.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 декабря 2020, воскресенье. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 77
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
УНИКС: Канаан - 33, Теодор - 15, Морган - 10, Браун - 8, Холланд - 6, Колесников - 4, Антипов - 3, Сергеев - 2, Узинский - 2, Жбанов, Разумов, Уайт
Цмоки-Минск: Клайберн - 19, Рогозенко - 16, Лоури - 15, Параховский - 13, Дуду - 6, Стабровский - 6, Белянков - 2, Борисевич, Веремеенко, Викентьев, Стубеда, Тростинецкий
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