33 очка Канаана помогли УНИКСу победить «Цмоки-Минску»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Цмоки-Минск». Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 14 очков — 13:27. Однако уже во второй десятиминутке казанцы отыграли почти всё отставание — 41:45.

В третьей четверти подопечные Прифтиса уже перехватили лидерство — 66:62. А в заключительном игровом отрезке сумели довести матч до победы — 83:77.

Лучшим в составе победителей стал американец Айзея Канаан, записавший в актив 33 очка, ещё 15 баллов на счету Джордана Теодора. У минчан отличились Крис Клайберн и Андрей Рогозенко, набравшие 19 и 16 очков соответственно.

Команда из Беларуси потерпела седьмое поражение кряду.