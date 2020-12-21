Кевин Дюрант назвал преимущество Ламело Болла над другими проспектами НБА

Звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выразил мнение, что у новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла есть преимущество перед своими сверстниками, так как вместо университета он уехал играть за границу и раньше познакомился с профессиональным баскетболом.



«Проведя год в университете, Ламело показал бы всей стране, что он отличный игрок. Очевидно, что это принесло бы ему много денег. Но уехать за границу, стать профессионалом и научиться играть определённо лучше. Он пришёл в лигу более зрелым, чем некоторые его сверстники. Думаю, что это ему поможет», – сказал Дюрант в подкасте The ETCs.



Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на его сыне, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.