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Стал известен приговор арестованному за угрозу насилия и хранение марихуаны Малику Бизли

Стал известен приговор арестованному за угрозу насилия и хранение марихуаны Малику Бизли
Баскетбол / НБА 0
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Защитнику «Миннесота Тимбервулвз» Малик Бизли придётся отбыть 120 дней в условиях ограничения свободы после того, как он признал себя виновным в угрозе применения насилия. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в "Твиттере". Обвинения в хранении наркотиков с игрока были сняты.

Любое возможное тюремное заключение или домашний арест не будет превышать 120 дней. Игрок начнет отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021. При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.

24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму в $ 60 млн. Он был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020 года, обменян в «Миннесоту». За «Тимбервулвз» в сезоне-2019/2020 защитник провёл 14 встреч, в которых набирал в среднем 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении марихуаны, сокрытии краденого имущества и угрозу насилия.

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