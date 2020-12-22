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Леброн Джеймс сделал странную запись в «Твиттере». Его раскритиковали в Сети

Леброн Джеймс сделал странную запись в «Твиттере». Его раскритиковали в Сети
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса раскритиковали в социальных сетях за публикацию неоднозначной записи в «Твиттере».

«Сегодняшнее положение планет благоволит тому, чтобы мы достигли нашей высшей вибрации. Если можете, медитируйте и задайте тон себе и близким. Сохраняйте позитивный настрой в своих мыслях, словах и действиях. Просите баланса и любви», — написал баскетболист.

Болельщики стали намекать, что Джеймсу всё же лучше играть, а не думать о подобных вещах.

«Леброн, положение Юпитера и Сатурна на небе не имеет ничего общего с тем, что ты достиг своей «высшей вибрации» (что бы это ни значило). Люди могут медитировать и быть позитивными независимо от того, где две планеты находятся на своих обычных орбитах относительно Солнца», — написал один из фанатов.

«Братан, почему ты говоришь как 20-летняя белая девушка?» — добавил другой пользователь.

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