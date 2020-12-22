Факундо Кампаццо рассказал о последних словах Флорентино Переса перед уходом из «Реала»

Аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо, который покинул «Реал» ради перехода в НБА, рассказал о напутствии, которое ему дал президент мадридского клуба Флорентино Перес.



«Реал» упростил мне задачу на случай, если я вернусь. У них есть права на меня. Кроме того я не вижу себя играющим за другую команду.



С Флорентино Пересом мы не обсуждали подробностей моего отъезда, он пожелал мне удачи. Сказал, что хочет, чтобы я преуспел, но при этом Мадрид остаётся моим домом, они всегда будут ждать меня», — приводит слова Кампаццо Defensa Central.



Кампаццо продолжит карьеру в клубе НБА «Денвер Наггетс». К Факундо проявляли интерес «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».