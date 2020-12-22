Пашутин: ударной силой «Цмоки» являются Клайберн и Лоури. Сейчас добавился Параховский

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард Андрей Мартюк поделились мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».

«Ударной силой «Цмоки» являются защитники Клайберн и Лоури, которые разгоняют игру команды. Сейчас добавился опытный центровой Параховский, который добавил мощи под кольцом. Соперник играет в активный баскетбол, команда атлетичная и бегущая. Используют много разных форм защиты. Нам нужно остановить их шутеров, контролировать подбор, навязать жёсткую контактную борьбу. В нападении мы должны двигать мяч, навязать ритм, показать командный баскетбол, действовать агрессивно и играть только на победу!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань»



«Играем против опытной команды и настраиваемся, как обычно, самым серьёзным образом. Разобрали соперника на тренировках и готовы показать свой лучший баскетбол. В заключительном матче года постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой и победой!» — добавил Мартюк.