Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пашутин: ударной силой «Цмоки» являются Клайберн и Лоури. Сейчас добавился Параховский

Пашутин: ударной силой «Цмоки» являются Клайберн и Лоури. Сейчас добавился Параховский
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард Андрей Мартюк поделились мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».

«Ударной силой «Цмоки» являются защитники Клайберн и Лоури, которые разгоняют игру команды. Сейчас добавился опытный центровой Параховский, который добавил мощи под кольцом. Соперник играет в активный баскетбол, команда атлетичная и бегущая. Используют много разных форм защиты. Нам нужно остановить их шутеров, контролировать подбор, навязать жёсткую контактную борьбу. В нападении мы должны двигать мяч, навязать ритм, показать командный баскетбол, действовать агрессивно и играть только на победу!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань»

«Играем против опытной команды и настраиваемся, как обычно, самым серьёзным образом. Разобрали соперника на тренировках и готовы показать свой лучший баскетбол. В заключительном матче года постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой и победой!» — добавил Мартюк.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020