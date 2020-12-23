Момент дня: Серхио Льюль реализовал феноменальный бросок со своей половины

Разыгрывающий «Реала» Серхио Льюль в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» реализовал невероятный бросок со своей половины площадки. Попадание испанского баскетболиста, который сумел избежать потери и сохранить владение для своей команды, было признано лучшим моментом дня в Евролиге.

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Напомним, «Реал» разгромил «Альбу» — 91:62 (19:18, 26:12, 27:14, 19:18). У победителей дабл-дабл оформил Уолтер Тавареш (16 очков, 11 подборов), Усман Гаруба набрал 15 очков. В составе «Альбы» Люк Сикма набрал 13 очков и 7 подборов, в активе Маодо Ло также 13 баллов.