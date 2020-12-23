«Нижний Новгород» во второй раз переиграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 78:65 в пользу подопечных Зорана Лукича.



Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 5 очков. Вторая четверть также завершилась в пользу «Нижнего Новгорода» — к большому перерыву счёт на табло был 38:30. В третьей четверти гостям удалось сократить отставание от нижегородцев до шести очков. Заключительная десятиминутка осталась за «Нижним Новгородом» — 20:13.



Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кейси Шеферд, в его активе 22 очка. У хозяев 17 очков набрал Мартинс Лакса.