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«Нижний Новгород» во второй раз переиграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» во второй раз переиграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 78:65 в пользу подопечных Зорана Лукича.

Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 5 очков. Вторая четверть также завершилась в пользу «Нижнего Новгорода» — к большому перерыву счёт на табло был 38:30. В третьей четверти гостям удалось сократить отставание от нижегородцев до шести очков. Заключительная десятиминутка осталась за «Нижним Новгородом» — 20:13.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кейси Шеферд, в его активе 22 очка. У хозяев 17 очков набрал Мартинс Лакса.

Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 4-й тур
23 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
78 : 65
Старт Люблин
Люблин, Польша
Нижний Новгород: Шеферд - 22, Петрасек - 14, Комолов - 10, Астапкович - 7, Бабурин - 6, Ганькевич - 6, Гаврилович - 5, Стребков - 5, Платонов - 3, Герасимов, Гонтарь, Чадов
Старт Люблин: Лакша - 16, Франке - 11, Боровски - 8, Шарма - 8, Шиманьски - 8, Дземба - 6, Лачиньски - 4, Ешке - 2, Пельчар - 2, Господарек, Дорси-Уокер
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