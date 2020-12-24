У «Хьюстона» выбыло 8 игроков. Встреча с «Оклахомой» отложена
Встреча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» отложена из-за нехватки игроков в составе хозяев. Об этом гласит официальное заявление лиги, опубликованное в «Твиттере».
Стало известно, что в составе «Хьюстона» выявлено сразу 3 случая заболевания в результате заражения коронавирусом. Ещё 4 игрока были отправлены на карантин, так как контактировали с заразившимися/ Звёздный защитник «Рокетс» Джеймс Харден также оказался недоступен для игры, так как, предположительно, недавно находился в стрип-клубе, тем самым нарушив протокол лиги по противодействию COVID-19.
Встреча «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» должна была состояться сегодня, 24 декабря. Начало встречи было запланировано на 4:00 мск.
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