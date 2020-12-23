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«Хьюстон» потерял Джона Уолла, Демаркуса Казинса и ещё нескольких игроков на старт сезона

«Хьюстон» потерял Джона Уолла, Демаркуса Казинса и ещё нескольких игроков на старт сезона
Баскетбол / НБА 0
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«Хьюстон Рокетс» проведёт стартовый матч регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» без центрового Демаркуса Казинса, разыгрывающего Джона Уолла, форварда Джейшона Тейта, атакующего защитника Бена Маклемора и лёгкого форварда Кеньона-младшего, сообщает Hoops Rumors.

Казинс, Уолл, Мартин и Тейт вместе посещали парикмахерскую за пределами базы клуба. У Мартина выявили коронавирус. Тесты Казинса, Уолла и Тейта оказались отрицательными, но они были вынуждены уйти на карантин. В ближайшее время клуб отследит контакты баскетболистов, чтобы провести более тщательное тестирование.

Маклемор заразился коронавирусом несколько дней назад и не является игроком, который находился с Уоллом, Казинсом, Мартином и Тейтом. Защитник Джеймс Харден, предположительно, недавно находился в стрип-клубе и тоже не входит в число игроков, из-за которых начато отслеживание контактов.

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