«Хьюстон» потерял Джона Уолла, Демаркуса Казинса и ещё нескольких игроков на старт сезона

«Хьюстон Рокетс» проведёт стартовый матч регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» без центрового Демаркуса Казинса, разыгрывающего Джона Уолла, форварда Джейшона Тейта, атакующего защитника Бена Маклемора и лёгкого форварда Кеньона-младшего, сообщает Hoops Rumors.
Казинс, Уолл, Мартин и Тейт вместе посещали парикмахерскую за пределами базы клуба. У Мартина выявили коронавирус. Тесты Казинса, Уолла и Тейта оказались отрицательными, но они были вынуждены уйти на карантин. В ближайшее время клуб отследит контакты баскетболистов, чтобы провести более тщательное тестирование.
Маклемор заразился коронавирусом несколько дней назад и не является игроком, который находился с Уоллом, Казинсом, Мартином и Тейтом. Защитник Джеймс Харден, предположительно, недавно находился в стрип-клубе и тоже не входит в число игроков, из-за которых начато отслеживание контактов.
- 23 декабря 2020
-
22:12
-
21:23
-
20:48
-
19:58
-
19:32
-
18:55
-
18:00
-
17:24
-
16:51
-
15:35
-
14:27
-
13:28
-
13:14
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:29
-
12:02
-
11:46
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
10:11
-
09:54
-
09:29
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:07
-
09:04
-
08:58
-
07:04