Римас Куртинайтис: мы проиграли матч во второй четверти, когда были полностью разбиты

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (82:88).
«Возможно, в плане нападения мы начали игру не так хорошо, но у нас была защита. Думаю, мы проиграли матч во второй четверти, когда были полностью разбиты. Третья четверть получилась неплохой, мы вернулись в игру, но разница, полученная во второй четверти, была слишком большой, чтобы победить. Поздравляю «Валенсию» и её тренера с победой», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
Напомним, самую высокую результативность в составе «Валенсии» показал Мартин Херманнссон, набравший 16 очков. Лучшим у «Химок» стал Эррик Макколлум, на счету которого 16 очков, 3 передачи, 3 подбора и 2 перехвата при коэффициенте полезности в 20 баллов.
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