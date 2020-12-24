Расселл Уэстбрук установил два мощных рекорда века в первой игре за «Вашингтон»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс» (107:113) набрал 21 очко, 11 подборов, 15 передач.
Для оформления трипл-дабла Уэстбрука хватило менее трёх четвертей, что является рекордно быстрым временем в матче-открытии за последние 25 лет. Уэстбрук — всего лишь второй игрок в истории НБА, набравший не менее 20 очков, 15 передач и 10 подборов в первом матче. Первым был легендарный Оскар Робертсон в 1961 году.
Уэстбрук — шестой игрок в истории НБА с трипл-даблом в активе в дебютной игре за команду. Он присоединяется к Элфриду Пэйтону (2018, «Нью-Орлеан Пеликанс»), Льюису Ллойду (1983, «Хьюстон Рокетс»), Джону Шумейту (1976, «Баффало»), Нейту Термонду (1974, «Чикаго Буллз») и Оскару Робертсону (1960, «Цинциннати»).
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