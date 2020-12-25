Лавар Болл недоволен выходом Ламело со скамейки в «Шарлотт»

Лавар Болл, отец новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, заявил, что его сын не должен выходить на игру со скамейки, и его следуют включить в стартовую пятёрку.
Ламело провёл плохой первый матч в лиге с «Кливленд Кавальерс» (114:121). За 15 с лишним минут на паркете не набрал ни одного очка.
«Он достоин получить место в старте прямо сейчас! Какое ещё ближайшее время? Ламело играет на профессиональном уровне с 16-летнего возраста. Он готов.
Должен ли Ламело заменить в пятёрке Девонте Грэма? Это вопрос к тренеру. Если клуб делает ставку на Ламело, то почему он должен выходить со скамейки?» – приводит слова Лавара Болла TMZ.
Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара, клуб остановился на кандидатуре его сына, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.
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