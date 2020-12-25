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Гомельский ответил на вопрос, прослеживается ли в ЦСКА зависимость от Майка Джеймса

Гомельский ответил на вопрос, прослеживается ли в ЦСКА зависимость от Майка Джеймса
Баскетбол / Евролига 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из болельщиков, прослеживается ли в московском ЦСКА зависимость от игры Майка Джеймса.

«Зависимость — это когда других вариантов в атаке не существует. А в ЦСКА вариативность атаки от действий Джеймса зависит, но реально существует. С Джеймсом на площадке есть варианты, когда у него мяч в руках, и когда мяч у кого-то ещё. Второй вариант для меня кажется предпочтительнее. Так как для соперника является более непредсказуемым. Кстати, отмечу тот факт, что Джеймс стал качественнее играть в обороне», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА, «армейцы» одержали победу со счётом 87:78. Самым результативным в составе московского клуба стал именно Джеймс, набравший 31 очко.

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