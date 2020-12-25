Игрок «Бостона» не хочет видеть Джеймса Хардена в своей команде

Форвард «Бостон Селтикс» Шеми Оджелей считает, что его команде не нужен обмен Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Своими мыслями он поделился во время очередного стрима.

«Не уверен, что он впишется, если честно», – приводит слова Оджелея Clutch Points в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Харден рассматривает «Бостон» как одну из команд, где может продолжить карьеру.



Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.