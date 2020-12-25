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«Забавная ситуация во многих отношениях». Лидер ЦСКА — о происходящем в «Барселоне»

«Забавная ситуация во многих отношениях». Лидер ЦСКА — о происходящем в «Барселоне»
Баскетбол / Евролига 0

Лидер ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Барселоне», после скандала с участием Томаса Эртеля. Напомним, руководство каталонского клуба не стало брать француза на борт самолёта, оставив в Стамбуле после одного из матчей Евролиги. По сведениям источников, решение было принято в связи с тем, что Томас втайне от клуба вёл переговоры с мадридским «Реалом».

Позже «Барселона» провела голосование среди игроков, те выступили за сохранение Эртеля в составе.

«Для меня это просто забавная во многих отношениях ситуация. Вы же не устраивали голосование по вопросу того, оставлять ли моего бро в Стамбуле. Генеральный менеджер не должен вовлекать игроков в решение проблем, которые он создал сам», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

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