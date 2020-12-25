Умер восьмикратный чемпион НБА
Сегодня, 25 декабря, стало известно, что из жизни ушёл легендарный баскетболист и тренер, восьмикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кей Си Джонс, сообщает ESPN. Ему было 88 лет.
Всю свою карьеру в качестве игрока он провёл в составе команды из Массачусетса, выступая на позиции разыгрывающего защитника.
В регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 676 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 4,3 передачи.
В 80-х годах минувшего столетия он работал с «Селтикс» в качестве тренера и дважды привёл подопечных к титулу. Джонс был одной из легенд «Бостона». 25-й номер, под которым он выступал, выведен из обращения. Добавим, что Джонс также является членом Зала славы.
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