Каваю Леонарду наложили 8 швов после случайного удара одноклубника

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не смог доиграть матч регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» из-за опасной травмы. В середине четвёртой четверти он получил случайный удар от одноклубника Сержа Ибаки, в результате чего у него открылось кровотечение. Как выяснилось, Леонард получил рассечение в области рта. Каваю пришлось наложить восемь швов.

«Когда увидел окровавленного Кавая, очень переживал. Думал о худшем. Не знал, в сознании ли он и насколько тяжёлый удар получил. Вообще не знал, что произошло, потому что не видел эпизода. Просто увидел, что он лежит на паркете», — сказал после матча одноклубник Кавая Пол Джордж в интервью ESPN.

Напомним, матч «Клипперс» с «Денвером» завершился победой калифорнийцев — 121:108.