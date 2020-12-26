Каваю Леонарду наложили 8 швов после случайного удара одноклубника
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не смог доиграть матч регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» из-за опасной травмы. В середине четвёртой четверти он получил случайный удар от одноклубника Сержа Ибаки, в результате чего у него открылось кровотечение. Как выяснилось, Леонард получил рассечение в области рта. Каваю пришлось наложить восемь швов.
«Когда увидел окровавленного Кавая, очень переживал. Думал о худшем. Не знал, в сознании ли он и насколько тяжёлый удар получил. Вообще не знал, что произошло, потому что не видел эпизода. Просто увидел, что он лежит на паркете», — сказал после матча одноклубник Кавая Пол Джордж в интервью ESPN.
Напомним, матч «Клипперс» с «Денвером» завершился победой калифорнийцев — 121:108.
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
12:48
-
11:26
-
10:44
-
09:57
-
09:51
-
09:48
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
08:07
-
06:59
-
03:58
-
03:18
-
01:10
-
00:56
- 25 декабря 2020
-
23:32
-
22:58
-
21:52
-
20:31
-
18:43
-
17:55
-
16:49
-
16:34
-
16:03
-
15:38
-
14:54
-
14:37
-
14:17
-
13:31
-
13:18
-
13:06
-
12:50
-
12:09
-
11:05
-
10:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам