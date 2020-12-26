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«Хьюстон» наиболее активно ведёт переговоры по обмену Джеймса Хардена с двумя франшизами

«Хьюстон» наиболее активно ведёт переговоры по обмену Джеймса Хардена с двумя франшизами
Баскетбол / НБА 0
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«Хьюстон Рокетс» в настоящее время ведёт активные переговоры об обмене Джеймса Хардена с двумя клубами — «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс», сообщает Hoop Central со ссылкой на Эдриана Войнаровски.

Как сообщает источник, сделка в любом случае будет трудной и для проведения обмена потребуется третья сторона.

Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

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