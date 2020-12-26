Дисквалификация олимпийского призёра Понкрашова в любительской лиге отменена

Любительская Невская лига отменила дисквалификацию ряда игроков, в том числе и бывшего разыгрывающего сборной России, бронзового призёра Олимпиады-2012 в Лондоне Антона Понкрашова.
«В результате того что спонсор команд «Искра» и «Респект» стал испытывать финансовые трудности, игроки этих команд взяли решение вопроса в свои руки. Таким образом, нам удалось решить все вопросы. Игроки этих команд полностью восстановлены в своих правах и могут продолжить участие в чемпионате НБЛ без каких-либо последствий», – заявил исполнительный директор турнира Андрей Гуслецов на официальной странице лиги в «Инстаграме».
Ранее руководство НБЛ дисквалифицировало Понкрашова и ещё нескольких игроков на 5 лет. Понкрашов объяснил дисквалификацию тем фактом, что его команда снялась с турнира из-за финансовых проблем.
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