Джеймс Харден прокомментировал первый матч сезона за «Хьюстон»
Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден прокомментировал первый матч сезона НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Всё было хорошо. Слишком много вязкости, но, помимо того что это первая игра в сезоне, в которой я сыграл 40 с лишним минут, чувствую, что моя физическая форма, очевидно, могла бы быть лучше, но, в любом случае, она была неплохой. Думаю, мы просто позволили им уйти от поражения», — приводит слова Джеймса Хардена ESPN.
Напомним, победу в матче в овертайме одержали игроки «Портленда» (128:126). Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 44 очков, 4 подборов и 17 передач. После проигрыша в первом матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (100:120) «Портленд» одержал дебютную победу в сезоне. Это первый матч «Хьюстона» в регулярке сезона.
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