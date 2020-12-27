Джеймс Харден прокомментировал первый матч сезона за «Хьюстон»

Разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден прокомментировал первый матч сезона НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Всё было хорошо. Слишком много вязкости, но, помимо того что это первая игра в сезоне, в которой я сыграл 40 с лишним минут, чувствую, что моя физическая форма, очевидно, могла бы быть лучше, но, в любом случае, она была неплохой. Думаю, мы просто позволили им уйти от поражения», — приводит слова Джеймса Хардена ESPN.



Напомним, победу в матче в овертайме одержали игроки «Портленда» (128:126). Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 44 очков, 4 подборов и 17 передач. После проигрыша в первом матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (100:120) «Портленд» одержал дебютную победу в сезоне. Это первый матч «Хьюстона» в регулярке сезона.