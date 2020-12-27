«Реал» совершил подписание игрока в ходе сезона
«Реал» договорился о контракте с центровым Алексом Тайусом, сообщает Eurohoops.
Тайус провёл первую половину сезона-2020/2021 в турецком «Галатасарае». Центровой в трёх матчах Лиги чемпионов ФИБА набирал в среднем 8,3 очка, собирал 4 подбора и выполнял 1,7 передачи. В последний раз Тайус играл в Евролиге в сезоне-2018/2019 в составе «Маккаби».
В мадридском клубе Тайус призван заменить тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа, который из-за травмы ахилла выбыл из строя до конца сезона. Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря. Баскетболист перенёс операцию и начал процесс восстановления. В 13 матчах Евролиги Рэндольф набирал в среднем 9,3 очка и собирал 3,6 подбора.
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
16:47
-
16:46
-
15:37
-
14:54
-
13:52
-
13:02
-
11:49
-
10:40
-
09:47
-
09:43
-
09:21
-
09:06
-
08:58
-
07:01
-
05:39
-
01:49
- 26 декабря 2020
-
23:55
-
21:56
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
18:56
-
18:53
-
18:10
-
17:48
-
17:38
-
16:52
-
16:50
-
15:12
-
13:51
-
12:48
-
11:26
-
10:44
-
09:57
-
09:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам