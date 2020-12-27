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Бронни Джеймс объяснил, почему лайкнул фото Ларсы Пиппен

Бронни Джеймс объяснил, почему лайкнул фото Ларсы Пиппен
Баскетбол / НБА 0
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16-летний Бронни Джеймс объясни лайк под постом 46-летней Ларсы Пиппен в «Инстаграме».

«Я лайкнул фотографию одной из лучших подруг моей мамы. Вы все ведёте себя просто как дети», – написал Джеймс-младший в «сториз» своего «инстаграма».

На этой неделе Бронни лайкнул фотографию Ларсы Пиппен, что вызвало различные домыслы в комментариях. Ларса развелась с легендой «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном в 2018 году после 21 лет брака. В конце ноября Ларса была замечена в компании 24-летнего защитника «Миннесоты» Малика Бизли.

16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3-4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.

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