Эксперт: Джеймс Харден реально хорош даже с 4-7 лишними килограммами!

Известный эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс восхитился выступлением лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». В первой для себя игре в сезоне он набрал 44 очка и совершил 17 передач.

«Только что посмотрел, как Харден набрал 44 очка и совершил 17 передач за 43 минуты. Он хорош даже с 4-7 лишними килограммами. Наибольшее количество очков при дабл-дабле. Джеймс реализовал два трёхочковых в клатче и совершил плохую потерю в конце. Но какая отличная игра для „толстяка“», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в межсезонье Харден запросил у руководства техасского клуба обмен, но пока его требование не удовлетворено. В СМИ ходят слухи, что Джеймсом интересуются в «Бруклине», «Майами» и «Милуоки».