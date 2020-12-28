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Названа зарплата перешедшего в «Реал» игрока

Названа зарплата перешедшего в «Реал» игрока
Баскетбол / Евролига 0

27 декабря стало известно, что руководство мадридского «Реала» заключило контракт с центровым Алексом Тайусом. Теперь же известна и зарплата, которую будет получать баскетболист в Испании. За полгода в клубе Алекс заработает 300 тыс. евро, сообщает Defensa Central.

айус провёл первую половину сезона-2020/2021 в турецком «Галатасарае». Центровой в трёх матчах Лиги чемпионов ФИБА набирал в среднем 8,3 очка, собирал 4 подбора и выполнял 1,7 передачи. В последний раз Тайус играл в Евролиге в сезоне-2018/2019 в составе «Маккаби».

В мадридском клубе Тайус призван заменить тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа, который из-за травмы ахилла выбыл из строя до конца сезона. Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря.

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