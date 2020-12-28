Названа зарплата перешедшего в «Реал» игрока

27 декабря стало известно, что руководство мадридского «Реала» заключило контракт с центровым Алексом Тайусом. Теперь же известна и зарплата, которую будет получать баскетболист в Испании. За полгода в клубе Алекс заработает 300 тыс. евро, сообщает Defensa Central.
айус провёл первую половину сезона-2020/2021 в турецком «Галатасарае». Центровой в трёх матчах Лиги чемпионов ФИБА набирал в среднем 8,3 очка, собирал 4 подбора и выполнял 1,7 передачи. В последний раз Тайус играл в Евролиге в сезоне-2018/2019 в составе «Маккаби».
В мадридском клубе Тайус призван заменить тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа, который из-за травмы ахилла выбыл из строя до конца сезона. Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря.
- 28 декабря 2020
-
01:00
-
00:42
- 27 декабря 2020
-
22:49
-
21:44
-
20:31
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
17:57
-
16:47
-
16:46
-
15:37
-
14:54
-
13:52
-
13:02
-
11:49
-
10:40
-
09:47
-
09:43
-
09:21
-
09:06
-
08:58
-
07:01
-
05:39
-
01:49
- 26 декабря 2020
-
23:55
-
21:56
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
18:56
-
18:53
-
18:10
-
17:48
-
17:38