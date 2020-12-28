«Лейкерс» разгромили «Тимбервулвз», у Леброна 18 очков и 9 подборов
«Лос-Анджелес Лейкерс» на арене «Стэйплс-центр» крупно обыграл «Минессоту Тимбервулвз» – 127:91.
В составе хозяев лучшими на площадке были Кайл Кузма (20 очков), Леброн Джеймс (18 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (12 очков, 7 подборов и 8 передач). В составе «Тимбервулвз» наиболее заметными в матче были Энтони Эдвардс (15 очков), Наз Рид (11 очков) и Джейк Лейман (10 очков).
Ещё в одном матче игрового дня «Финикс Санз» в гостях обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 116:100. В составе победителей самыми результативными были Микал Бриджес (22 очка и 7 подборов), Кэмерон Джонсон (21 очко) и Девин Букер (20 очков). У «Кингз» лидерами по результативности стали Бадди Хилд (17 очков), Тайрис Халибёртон (15 очков) и Деарон Фокс (12 очков).
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