Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» разгромили «Тимбервулвз», у Леброна 18 очков и 9 подборов

«Лейкерс» разгромили «Тимбервулвз», у Леброна 18 очков и 9 подборов
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» на арене «Стэйплс-центр» крупно обыграл «Минессоту Тимбервулвз» – 127:91.

В составе хозяев лучшими на площадке были Кайл Кузма (20 очков), Леброн Джеймс (18 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (12 очков, 7 подборов и 8 передач). В составе «Тимбервулвз» наиболее заметными в матче были Энтони Эдвардс (15 очков), Наз Рид (11 очков) и Джейк Лейман (10 очков).

Ещё в одном матче игрового дня «Финикс Санз» в гостях обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 116:100. В составе победителей самыми результативными были Микал Бриджес (22 очка и 7 подборов), Кэмерон Джонсон (21 очко) и Девин Букер (20 очков). У «Кингз» лидерами по результативности стали Бадди Хилд (17 очков), Тайрис Халибёртон (15 очков) и Деарон Фокс (12 очков).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020