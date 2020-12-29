Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Айзея Томас назвал лучшего лидера в НБА

Айзея Томас назвал лучшего лидера в НБА
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим лидером в НБА, так как привносит в свои команды главное – единство.

При этом, по словам Айзеи, Леброн делает это не только на площадке, но и вне её пределов.

«Леброн Джеймс – лучший из лидеров. Он понимает, как объединять людей вместе вне площадки. Сейчас Джеймс лучший в НБА с точки зрения обеспечения единства команды. Он знает, как продвигать игроков вперёд в течение сезона», — приводит слова Томаса Fadeaway World.

Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего по максимальному продлению 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020