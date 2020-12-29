Айзея Томас назвал лучшего лидера в НБА

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас выразил мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим лидером в НБА, так как привносит в свои команды главное – единство.
При этом, по словам Айзеи, Леброн делает это не только на площадке, но и вне её пределов.
«Леброн Джеймс – лучший из лидеров. Он понимает, как объединять людей вместе вне площадки. Сейчас Джеймс лучший в НБА с точки зрения обеспечения единства команды. Он знает, как продвигать игроков вперёд в течение сезона», — приводит слова Томаса Fadeaway World.
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего по максимальному продлению 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.
- 29 декабря 2020
-
13:46
-
13:01
-
12:43
-
12:32
-
12:20
-
11:20
-
10:56
-
10:12
-
09:58
-
09:45
-
09:24
-
09:12
-
08:50
-
08:47
-
08:38
-
06:29
-
03:00
-
00:51
- 28 декабря 2020
-
23:56
-
23:00
-
22:51
-
20:50
-
19:50
-
19:22
-
19:00
-
17:37
-
17:15
-
16:59
-
16:11
-
15:26
-
15:19
-
14:03
-
13:13
-
12:31
-
12:30