Леброн Джеймс отреагировал на то, что Наоми Осака стала спортсменкой года по версии AP

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с теннисисткой Наоми Осакой в «сториз» своего «инстаграма», поздравив её с получением приза лучшей спортсменки года по версии издания Associated Press.



«Когда вам поступил звонок о том, что AP выбрал вас спортивной персоной года. Поздравляю мою подругу Наоми», — написал Джеймс под снимком.



В результате голосования редакторов и авторов статей АР Осака получила 18 первых мест из 35.



Сам 35-летний Леброн стал победителем в номинации «Спортсмен года». Для Джеймса эта награда от Associated Press стала уже четвёртой за карьеру, ранее он выигрывал её в 2013, 2016 и 2018 годах. В этот раз он с небольшим перевесом обошёл квотербека «Канзас-Сити» Патрика Махоумса и чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Фото: instagram.com/kingjames