Швед преодолел отметку в 2500 очков за карьеру в Евролиге

Сегодня, 29 декабря, «Химки» провели матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Российская команда проиграла «Олимпиакосу» со счётом 88:105. Невзирая на неудачу, встреча стала знаковой для лидера команды, защитника Алексея Шведа. В её ходе баскетболист набрал 22 очка. Благодаря этому он преодолел отметку в 2500 набранных очков за карьеру в Евролиге. Теперь на счету Алексея в турнире 2520 очков.

На данный момент россиянин занимает 15-е место в списке самых результативных баскетболистов турнира. Вероятнее всего, в ходе следующего матча он уже выйдет на 14-ю позицию, которую ныне занимает Яка Лакович (2524). Лидером списка самых результативных игроков в истории Евролиги является ветеран греческого баскетбола Вассилис Спанулис (4355).