Дэмьен Лиллард объяснил большое количество разгромных результатов на старте сезона НБА

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард объяснил большое количество разгромных результатов в первых матчах сезона-2020/2021 отсутствием зрителей на трибунах.



Ранее поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» с разницей в 51 очко стало для «Лос-Анджелес Клипперс» самым крупным в истории клуба.

«Я бы сказал, что это как-то связано с обстановкой, в которой приходится играть. Мы выступаем на больших аренах без зрителей, это отличается от того, что было в прошлом сезоне. Думаю, что некоторые игроки всё ещё входят в сезон. Нам приходится самим создавать настоящую энергию, потому что на аренах её нет», – приводит слова Лилларда Yahoo Sports на своей странице в "Твиттере".