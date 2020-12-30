Эксперт: Стефен Карри всё ещё хорош, но уже не такой, как раньше

Эксперт НБА Зак Лоу поделился мнением о игре разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в нынешнем сезоне.
«Когда Стефен Карри начинает двигаться без мяча, он остаётся эффективным и всегда будет таким, потому что он — величайший шутер в истории. Но причина, по которой он был сильнее раньше, в том, что он ставил заслон для хороших распасовщиков и умных игроков. Сколько раз он объединялся с Клэем Томпсоном, вызывая панику у защитников?
Когда они входили в зону, было непонятно, что делать, чтобы защититься. Сегодня, когда Карри устанавливает заслон для Эндрю Уиггинса, защитники форсируют передачу, и нападение попросту умирает. Уровень „Уорриорз“ влияет не только на результаты, но и на уровень игры Стефена Карри. Он по-прежнему хорош, но не столь хорош, как раньше», — приводит слова Зака Лоу Parlons-Basaket.
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