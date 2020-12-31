«Бруклин» победил «Атланту», Дюрант оформил дабл-дабл
«Бруклин Нетс» в «Барклайс-центре» обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 145:141.
Лучшими в составе победителей были оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (33 очка, 11 подборов и 8 передач), Кайри Ирвинг (25 очков и 6 передач) и Джо Харрис (23 очка). В составе «Хоукс» наиболее заметными на площадке были Джонс Коллинс (30 очков и 10 подборов), Трей Янг (30 очков и 11 передач) и Богдан Богданович (22 очка).
Также «Бостон Селтикс» оказался сильнее «Мемфис Гриззлиз» (126:107), Джейлен Браун набрал 42 очка. «Майами Хит» обыграл «Милуоки Бакс» (119:108), на счету Горана Драгича 26 очков.
В других матчах игрового дня встречаются «Даллас» и «Шарлотт», «Сан-Антонио» и «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд».
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