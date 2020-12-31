Энтони Дэвис сделал подарок Леброну на день рождения. Джеймс рассказал, как отпразднует

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что преподнесёт одноклубнику Леброну Джеймсу на его 36-й день рождения вино, ценителем которого является четырёхкратный чемпион НБА. Об этом пишет Clutch Points.
Сам Джеймс рассказал, как собирается отметить праздничное событие.
«Меня ждёт вино. Наверное, кто-то из товарищей по команде будет со мной. Мы проводим наши собрания в столовой. Возможно, немного зависнем там, посмотрим телевизор и выпьем хорошего вина. Возможно, немного текилы», – цитирует Джеймса USA TODAY.
Леброн набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Сперс» (121:107). Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. Майкл Джордан (866), Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575) следуют в списке после Леброна по количеству матчей с 10+ набранных очков.
- 31 декабря 2020
-
12:54
-
12:40
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:32
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:48
-
08:37
-
08:07
-
07:29
-
06:33
-
01:27
-
01:21
-
01:10
- 30 декабря 2020
-
23:29
-
23:01
-
21:56
-
20:55
-
18:58
-
17:48
-
16:27
-
15:35
-
14:52
-
13:59
-
13:43
-
13:32
-
12:45
-
12:01
-
11:26
-
11:02
-
10:46
-
10:40