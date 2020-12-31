Энтони Дэвис сделал подарок Леброну на день рождения. Джеймс рассказал, как отпразднует

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что преподнесёт одноклубнику Леброну Джеймсу на его 36-й день рождения вино, ценителем которого является четырёхкратный чемпион НБА. Об этом пишет Clutch Points.

Сам Джеймс рассказал, как собирается отметить праздничное событие.

«Меня ждёт вино. Наверное, кто-то из товарищей по команде будет со мной. Мы проводим наши собрания в столовой. Возможно, немного зависнем там, посмотрим телевизор и выпьем хорошего вина. Возможно, немного текилы», – цитирует Джеймса USA TODAY.



Леброн набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Сперс» (121:107). Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. Майкл Джордан (866), Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575) следуют в списке после Леброна по количеству матчей с 10+ набранных очков.