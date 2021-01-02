«Лейкерс» потеряли одного из лучших игроков из-за травмы

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп не смог доиграть выездной матч регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» (109:103) из-за растяжения связок левого голеностопа, сообщает официальный сайт НБА.
Игрок получил травму в третьей четверти при выполнении прохода под кольцо. Колдуэлл-Поуп набрал 11 очков за 17 минут пребывания на площадке. Точное время восстановления Колдуэлл-Поупа неизвестно. Вероятно, он пропустит ближайший матч регулярного чемпионата против «Мемфис Гриззлиз». Его место в стартовой пятёрке должен занять Тэйлен Хортон Такер.
Самым результативным в составе «Лейкерс» в игре с «Сан-Антонио» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.
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