Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» потеряли одного из лучших игроков из-за травмы

«Лейкерс» потеряли одного из лучших игроков из-за травмы
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп не смог доиграть выездной матч регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» (109:103) из-за растяжения связок левого голеностопа, сообщает официальный сайт НБА.

Игрок получил травму в третьей четверти при выполнении прохода под кольцо. Колдуэлл-Поуп набрал 11 очков за 17 минут пребывания на площадке. Точное время восстановления Колдуэлл-Поупа неизвестно. Вероятно, он пропустит ближайший матч регулярного чемпионата против «Мемфис Гриззлиз». Его место в стартовой пятёрке должен занять Тэйлен Хортон Такер.

Самым результативным в составе «Лейкерс» в игре с «Сан-Антонио» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021